Cruz Azul: un año más de fracasos

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Puede jactarse de grandeza un equipo que tiene veinte años sin conseguir el título de su liga local? La afición celeste no ha bajado los brazos y sigue con la esperanza encendida, pese a un año en que las promesas siguieron sin cumplirse. Incluso, ahora el triunfo de la Máquina fue regresar a la Liguilla, después de una ausencia de seis torneos sin formar parte de los ocho clasificados en una liga con otros 17 equipos.

El 6 de diciembre de 2016 el técnico español Francisco “Paco” Jémez fue presentado oficialmente como entrenador de Cruz Azul; parecía una forma de conducirse distinta a la de tiempos recientes, cuando las apuestas eran por estrategas familiarizados con la Liga MX.

“Yo he venido aquí a intentar ganar, todo lo que pueda, cuánto más mejor. Quiero que sea un equipo que no especule, que no se conforme con cualquier cosa y que entienda que para ser grande tiene que demostrarlo. Aquí hablar de medianía no vale, Cruz Azul es un equipo grande”, expresaba el ibérico durante su presentación.

En el mismo evento le pedía exigencia a la afición cementera, en vez de paciencia, y pareciera que aquellas palabras condenaron su proyecto. La apuesta por Jémez implicaba grandes riesgos: era un técnico que únicamente había dirigido a equipos modestos en la liga de su país, que jamás había conseguido un campeonato, y que no había estado expuesto a las exigencias de un club tan mediático como el cuadro capitalino.

Con el pasar de las jornadas el equipo mostró buen desempeño en algunos encuentros, pero la constante era su irregularidad entre partidos. Sin embargo, el mal funcionamiento imperó entre los cruzazulinos y la tensión se trasladaba a las declaraciones del técnico. Jeméz terminó por dar más de qué hablar con sus altercados frente a la prensa deportiva, que por el desempeño de su equipo.

El Clausura 2017 el cuadro capitalino quedó en la posición 11, resultado de 5 partidos ganados, 6 empates, y 6 derrotas, con 21 unidades. Para el segundo torneo del año lograron 27 puntos, y consiguieron clasificar a la liguilla como sexto equipo de la tabla general, resultado de 7 victorias, seis empates y 4 derrotas las conseguidas. Sin embargo, en fase final su medianía fue reflejada en los 180 minutos que no pudieron marcarle gol al América para clasificar a cuartos de final. Después de un año de trabajo, Cruz Azul no renovó su compromiso con el ahora técnico de Las Palmas, en la liga española.

El reciente arribo del portugués Pedro Caixinha vuelve a generar expectativa. Inició su andar como estratega en 2010 con el U.D. Leiria de Portugal, donde estuvo un año antes de pasar al C.D. Nacional. Después de un año de estar con el Nacional, el portugués llegó al futbol mexicano con Santos Laguna. Con los “Guerreros” estuvo tres años (2012 – 2015) y conquistó mismo número de títulos (Copa MX Apertura 2014, Liga MX Clausura 2015 y Campeón de campeones en la temporada 2014-15). Abandonó el banquillo en el Apertura 2015 y emigró a Qatar para dirigir al equipo Al-Gharafa (2015 – 2017). Después de ello fue a dirigir al histórico Rangers de Escocia, que parecía una gran oportunidad para proyectar su trabajo internacionalmente, pero salió de la institución por los malos resultados que le acompañaron.

Jeméz tomó el equipo entre las cenizas, luego de no haber clasificado a seis liguillas, y Pedro Caixinha llega a dirigir un mejor equipo que el que español recibió. ¿El 2018 será otro lapso de promesas o será un año histórico?