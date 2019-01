Cruda realidad para Siboldi

Los Tiburones Rojos tendrán que reponerse a una cruda realidad que los pone como el peor equipo del máximo circuito, todo un reto para su entrenador recién llegado, Robert Dante Siboldi.



Después de haber sido campeón con Santos y cesado en las primeras jornadas del torneo siguiente, el timonel uruguayo tiene la misión más difícil del resto de sus 17 colegas.



Los escualos son el último lugar de la tabla de cocientes y acumulan 10 partidos sin ganar.



La última vez que el triunfo les sonrió fue el sábado 25 de agosto, cuando se impusieron 1-0 a los Xolos de Tijuana en la Jornada 7 del Apertura 2018.



Desde entonces acumulan siete derrotas y tres empates, con 13 goles anotados y 27 recibidos.



Eso en cuanto a su presente, pero su pasado es más tormentoso todavía.



El Atlas es famoso por el tiempo que lleva sin ser campeón, pero el que más tiene es el Veracruz, pues ya son 93 torneos seguidos sin ganar el título de Liga del futbol mexicano.



Los Rojinegros tienen 92, seguidos por Puebla (51), Cruz Azul (42) y Necaxa (40) como los que más han pasado sin levantar un trofeo de Liga.



De los clubes actuales también es el que ha estado más lejos de ser campeón porque junto con el Puebla no ha clasificado a la Liguilla en los últimos seis torneos.

En el Apertura 2018 fue el que peor lo hizo al quedar último de la tabla con 10 puntos, uno menos con los Rojinegros, luego de ganar solamente dos partidos, empatar cuatro y perder 11, con 17 goles a favor y 40 en contra.



Siboldi intentará reconstruir a ese equipo y por eso llegaron 10 refuerzos en el mercado invernal, los cuales son Carlos Gutiérrez, Colin Kazim-Richards, Cristian González, Edson García, Fabricio Dornellas, Julio González, Lampros Kontogiannis, Nené Bonilha, Rodrigo López y Sebastián Rodríguez. Se fueron Hibert Ruiz, Osmar Mares y Rodrigo Noya.



Con esto, quizá el mejor recurso que tienen los escualos para evitar el descenso es pagar los 120 millones de pesos de castigo y quedarse en Primera División, aunque ¿para qué?



SU ÚLTIMA VEZ

De los 18 clubes actuales de Primera División, el Veracruz es el que más torneos lleva sin ser campeón de Liga.



CLUB TORNEOS

América 0

Santos 1

Tigres 2

Chivas 3

Pachuca 5

León 9

Xolos 12

Pumas 15

Rayados 16

Toluca 17

Morelia 36

Necaxa 40

Cruz Azul 42

Puebla 51

Atlas 92

Veracruz 93



Nota: Gallos y Lobos nunca han sido campeones.



Numeralia del Clausura

101 será el número del torneo Clausura 2019 desde que el futbol es profesional en México, lo cual comenzó en la 1943-44; de aquella edición a la que está por empezar siguen vigentes Atlas, Guadalajara, Veracruz y América.



46 el número de campeonato que será el Clausura 2019 desde que se instauraron los Torneos Cortos a partir del Invierno 1996.



93 torneos consecutivos es lo que tiene sin ser campeón Veracruz en Primera División, siendo el equipo vigente en Liga con más tiempo sin levantar el título.



2 los equipos que militan en la Primera División y que nunca ha obtenido un título de Liga siendo estos Lobos BUAP y Querétaro.



3 los equipos que estrenan técnico para este Clausura 2019 siendo ellos Necaxa (Guillermo Vázquez), Tijuana (Oscar Pareja) y Veracruz (Robert Dante Siboldi).



167 los partidos que se disputarán en el Clausura 2019, siendo 153 de esos en torneo regular y 14 de Liguilla.



2 los equipos ausentes en la primera fecha del Clausura 2019, ya que el América-Necaxa fue pospuesto hasta el martes 5 de marzo con horario por definir y entre las Fechas 9 y 10 del campeonato.



4 meses y 22 días lo que durarán el Clausura 2019 desde la Jornada 1 el 4 de enero a la Final de Vuelta en 26 de mayo.



53 días diferentes son en los cuales habrá futbol de Liga durante la fase regular repartido en la siguiente cantidad por día de la semana: sábado (77), domingo (39), viernes (35), martes (1) y lunes (1).



1 la Fecha FIFA que parará el Clausura 2019 del 22 al 26 de marzo y que será la única, siendo en ese tiempo el debut de Gerardo Martino al frente de la Selección Mexicana.



18 será el torneo consecutivo de Ricardo Ferretti al frente de Tigres, siendo el técnico con el proceso más largo vigente, el cual comenzó en el Apertura 2010.



6 los argentinos que tiene Monterrey con la llegada de Maximiliano Meza para ser el equipo de Liga con más jugadores de esa nacionalidad.



20 años consecutivos estuvo Oscar Pareja ligado al futbol estadounidense como jugador, asistente y entrenador, ya sea con clubes de MLS o categorías inferiores de la Selección.



7 los jugadores suspendidos para la Jornada 1 del Clausura 2019 siendo ellos Alan Mozo (UNAM), Bryan Rabello (BUAP), Emanuel Loeschbor (Morelia), Gerardo Flores (Cruz Azul), Jesús Paganoni (Veracruz), Rodrigo Noya (Alebrijes) y Rodrigo Salinas (Toluca)



1 el integrante de cuerpo técnico suspendido para la Jornada 1 del Clausura 2019, siendo ese el auxiliar de Pedro Caixinha, Oscar Farías.



338 partidos de Roberto García Orozco en Primera División para ser el silbante en activo con más juegos.



20 los africanos en Liga MX con la llegada del marfileño Ake Loba al Querétaro, que a la poste se convierte en el primer jugador de ese país en llegar a nuestra país a jugar a la Primera División; para este Clausura 2019 solamente él y el atlista Clifford Aboagye son de ese continente.



4 los asistentes arbitrales que para la siguiente campaña no estarán activos debido a su retiro, siendo ellos José Luis Camargo Callado, Marcos Quintero Huitrón, Marvin César Torrentera Rivera y Salvador Rodríguez Gorrocino.



1 el único refuerzo extranjero de posición portero, siendo ese costarricense Leonel Moreira que llega al Pachuca proveniente del Herediano de su país.



1 el único jugador que en este Clausura 2019 aspira al tricampeonato, ya que Jorge Sánchez fue monarca de Liga de manera consecutiva con Santos Laguna y América, en el 2018.



93 partidos completos hilvana Agustín Marchesín, siendo el jugador de la Liga MX que lidera actualmente ese rubro.



11 los partidos consecutivos que tiene UNAM marcando al menos un gol.



245 minutos sin anotar gol en Liga con los que empezará Santos Laguna el Clausura 2019.



246 minutos son los cuales América empezará su defensa como campeón sin aceptar anotaciones.



21,644 el número de goles que se han registrado en partido de Liga-Liguilla de Torneos Cortos desde el Invierno 1996 al Apertura 2018



100 los partidos de Liga a los que llegará Hernán Cristante en su debut en el Clausura 2019 desde que tomó la dirección técnica del Toluca en el Apertura 2016.



12 la ocasión que tanto Morelia y Toluca les tocará ser parte del partido inaugural en Torneos Cortos, al abrir el Clausura 2019.



3 jugadores están a menos de 10 goles de empatar al goleador histórico de su equipo siendo ellos André-Pierre Gignac (8) y Franco Jara (9) en Tigres y Pachuca.



3 los directores técnicos que teniendo más de dos títulos de Liga en México no tienen trabajo siendo ellos Víctor Manuel Vucetich (5), José Manuel de la Torre (3) y Luis Fernando Tena (2).



3 los jugadores emblemáticos que han decidido retirarse del futbol activo y ya no seguir para el Clausura 2019 siendo ellos Carlos Salcido, Christian Giménez y Juninho.



17 los juegos consecutivos de Liga o Liguilla que tiene América sin perder con saldo de nueve victorias y ocho empates.



10 los juegos consecutivos de Liga que tiene Veracruz sin ganar con saldo de siete derrotas y tres empates.



32 partidos seguidos en Liga MX tiene Toluca recibiendo al menos una amarilla; los Diablos fueron el equipo con más amarillas (52) en la fase regular del Apertura 2018.



14 encuentros al hilo tiene Necaxa sin recibir roja, siendo el equipo que lidera ese rubro.



1 el jugador registrado para el Clausura 2019 para recibir un homenaje siendo ese Carlos Adrián Morales, en el Morelia-Toluca que abre el torneo.



9 los torneos consecutivos que tiene Tigres clasificándose a la Liguilla, siendo la mayor racha vigente y misma que comenzó en el Apertura 2014 y el más reciente Apertura 2018.



6 los torneos seguidos que Puebla y Veracruz tienen sin clasificarse a una Liguilla, siendo ambas las mayores rachas vigentes; no entran a postemporada desde el Apertura 2015.



7 los clubes de Primera División con los que habrá jugado Dieter Villalpando con su llegada al Guadalajara, siendo el refuerzo para este Clausura 2019 con más equipos; jugó para Pachuca, Tigres, Morelia, Atlas, Chiapas y Necaxa.



4 los jugadores registrados en la categoría Sub-20 en el Apertura 2018 y que ahora llegan como refuerzos siendo ellos los rojiblancos Alexis Gutiérrez (Cruz Azul), José Juan Macías (León), Edson Torres (Lobos BUAP) y el rayado Daniel Lajud (Querétaro).



0 los refuerzos de UNAM para el Clausura 2019, siendo el único club que no sumó jugadores nuevos de otros equipos.



3 los jugadores repatriados a México, siendo Darío Burbano, Edwin Cardona y Fernando Meza al Atlas, Pachuca y Necaxa, respectivamente, aunque los clubes tienen hasta el 31 de enero para traer nuevos foráneos o repatriar.



10 los refuerzos del Veracruz siendo hasta momento el equipo con más caras nuevas para el Clausura 2019, tres de esos extranjeros de nuevo ingreso.



1 el equipo que cambiará de indumentaria para el Clausura 2019, siendo ese Cruz Azul que deja a la estadounidense Under Armour para ser vestido ahora por la española Joma.