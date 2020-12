Crucial fase decisiva

Cd. Victoria, Tam.- La secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, aseguró este jueves que Tamaulipas se encuentra en una etapa decisiva para contener un rebrote de Covid-19, por lo que llamó a la responsabilidad social y a extremar precauciones con el autocuidado de la salud tanto en el hogar como en los espacios públicos y el trabajo.

"Las reuniones sociales y todo tipo de fiestas son un factor clave para la propagación del virus", advirtió la titular estatal de Salud, luego de exhortar a la ciudadanía a aprovechar la época decembrina para quedarse en casa y contribuir a frenar la pandemia.

En su informe Covid-19 de este jueves, Molina Gamboa confirmó 157 casos y 15 fallecimientos. Con ellos, la cifra oficial asciende a 36,383 positivos acumulados, de los cuales 31,281 se han recuperado y 3,032 han fallecido.

Finalmente insistió en su llamado a quedarse en casa el mayor tiempo posible, utilizar cubrebocas en todos los espacios públicos, ventilar las diferentes áreas de la casa, lavarse las manos frecuentemente, desinfectar objetos y superficies de uso común, que una sola persona acuda a realizar las compras y evitar saludar de mano, abrazo o beso, principalmente.

MUEREN MAESTROS

Al menos 60 profesores han fallecido a causa del coronavirus, aseguró el secretario de Educación en Tamaulipas, Mario Gómez Monroy. Dijo desconocer cuántos maestros se han contagiado, pero refiere que el número es alto.

Aunque los profesores no están acudiendo a las aulas, pues las clases son virtuales, sí han salido a las calles en donde probablemente han sufrido de los contagios, dijo.

Exhortó no sólo al personal docente, sino a toda la población a extremar precauciones, pues si se quiere regresar a una nueva realidad "tenemos que cuidarnos, sobretodo a nuestros niños".

Al asistir en Tampico a la entrega de becas a alumnos de tecnologías del estado, el secretario informó que aún no se tiene estimada una fecha de regreso a las clases presenciales.

Y es que se espera que a mediados de este mes el Comité de Seguridad en Salud lo establezca, considerando que pudiera prorrogarse otro mes.

"Desafortunadamente no creo que sean los tiempos así de la manera como quieren regresar, con horarios quebrados pero no, todavía ayer platicábamos con la secretaria de Salud que estamos esperando por temperaturas y fiestas que se avecina un brote fuerte... Ojalá no se dé, pero tenemos que dejar pasar un poco más de tiempo antes de definir una fecha para regresar, todavía no hay nada definido", indicó.