Críticas confunden y hacen daño: Zaldívar

Ciudad de México.

Arturo Zaldívar, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), defendió de nuevo la independencia del máximo tribunal ante críticos.

"No hay una sola sentencia de la #SCJN de 2019 que se pueda tildar con razón de carente de independencia. ¿En dónde estaban los críticos de hoy cuando se dictaron sentencias polémicas en otros tiempos? ¿Cuándo se había intentado como ahora una real transformación del #PJF?", tuiteó.

"No reclamo a críticos del Gobierno. No me toca. Reclamo a quienes afirman que la Corte no es independiente sin aportar una sola prueba. Eso es todo. Porque esas críticas gratuitas confunden y hacen daño de manera injusta".

Tras la renuncia de Eduardo Medina Mora como Ministro de la Corte, integrantes de organizaciones civiles indicaron que la dimisión fue provocada por los intereses que representaba y que es importante mantener el equilibrio de poderes con Ministros que no sean cercanos al Presidente.

Zaldívar reiteró que la Corte no es un partido de Oposición, sino un poder equilibrador garante del orden constitucional, en especial de los derechos humanos.