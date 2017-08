Critican su papel en Hellboy

Nueva York, E.U.

Una nueva película de Hollywood ha tenido que responder a las críticas en las redes sociales por la elección de un actor blanco para el papel de un personaje originalmente asiático.

El actor británico Ed Skrein se sumó esta semana al elenco de la nueva cinta de Hellboy, Rise of the Blood Queen. Su personaje Ben Daimio es japonés-estadounidense en los cómics de "Hellboy", de Mike Mignola, y muchos han expresado su descontento de que el papel no haya recaído en un actor de origen asiático.