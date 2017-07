Critican argentinos al futbol mexicano

Ciudad de México

Con insultos y burlas, los periodistas argentinos Flavio Azzaro y Augusto César humillaron a México y su futbol, en la transmisión del programa Futbol al Horno de aquel país.

Uno de los panelistas le reprochó a Azzaro el haber hablado mal del futbol azteca, pero el conductor le contestó de manera categórica, que él no lo menospreciaba, sino que aseguraba que era una mierd....

“¡Yo no lo menosprecio, yo digo que es una mierd...!”.

De ahí, se desató una ola de insultos, apoyados por César, quien agregó que el futbol mexicano es inmirable: “No marcan, no defienden, no saben nada. Es imposible viajar a México, está en el cul... del mundo. Lo único bueno de México es el Chavo del 8; no existe ese país”.

Eso sí, Azzaro pidió que no se metiera con Thalía, y afirmó que por primera vez en la historia se habló por tres minutos del futbol mexicano.

Los insultos levantaron polémica e indignación, incluso el exfutbolista Bruno Marioni les respondió.

“Por ‘boludos’ como estos logramos q nos ‘quieran tanto’. En nombre de los muchos Argentinos q amamos Mexico PIDO PERDÓN”, escribió en Twitter.

RESPONDE AZZARO

Flavio Azzaro volvió a mandar un mensaje en donde se justifica, pero siguió criticando a la Liga Mexicana. “Quiero hablarle a los mexicanos que están enojados: los amo, amo México, amo Acapulco, lo dije al aire y ustedes nada más se quedan con lo malo; amo al Chavo, la Chilindrina es el amor de mi vida, pero su futbol es una cagad…, nunca vería un partido”, expresó durante una transmisión en un programa de radio, video que subió a su cuenta de Instagram.

En el video, el comunicador argentino sólo precisó lo sucedido en la transmisión de este domingo en el programa “Futbol al Horno”, pero no se retractó de sus dichos.