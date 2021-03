Critican y respaldan a Attolini tras comparar a AMLO con Jesucristo

"Por su puesto a Jesuscristo, a Mahatma Gandhi, Luther King, Mandela, está a ese nivel", aseguró Attolini en una nueva emisión de "Tragaluz", programa emitido por Latinus y conducido por el periodista Fernando del Collado.

"Lo prometido es deuda. Aquí mi declaración de principio y mi confesión honesta sobre lo que soy, lo que creo y cómo lucharé por la Cuarta Transformación en donde esté", escribió Attolini en redes sociales tras la transmisión del programa, además que pidió ver la entrevista completa.

"No Antonio Attolini AMLO no es como Jesús. Ósea Jesús no llenó el zócalo tantas veces, escribió en Twitter Estefanía Veloz, colaboradora del programa De Buena Fe, de Canal Once".

"Era un enmarcado complejo con más de 200 preguntas, y Toño estuvo excelente", escribió el analista político Abraham Mendieta.

"Más bien Attolini está al nivel de Lord Molécula, el pirata y la keniata", refirió el caricaturista Paco Calderón.

El perredista Fernando Belaunzarán apuntó que al presidente López Obrador "le gustan las lisonjas y por eso la competencia de lambiscones está fuera de control. Le soban el ego para estar en su gracia".

"A Attolini lo conocí siendo totalmente lo opuesto a lo que hoy es; la gente cambia cuando cruza la línea del fanatismo oportunista: se le nubla la razón y dice puras tonterías", expresó la exsenadora Angélica de la Peña.

El escritor Alejandro Rosas calificó de "idiota" a Attolini por sus expresiones.

"Pues sí dan ganas de darle una buena hostia", señaló el youtuber Chumel Torres.

"Aquí la pregunta es: ¿qué fregados hace Attolini en Tragaluz? ¿A quién le importa?", escribió la actriz Laisha Wikins.

El usuario Alejandro Malagón señaló "una secta peligrosa".