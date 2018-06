Critican a Vicente Fernández por caballito

Vicente Fernández hizo enfurecer a sus seguidores en Instagram por una foto en la que aparece en su rancho con un caballito, al parecer, modificado genéticamente.

El animal tiene las patitas traseras chuecas, lo que enloqueció a varios instagramers.

"Les presento como curiosidad de la naturaleza a la india (sic). Los quiero mucho!!!", publicó en su cuenta oficial @_vicentefdez, quien tiene dos años de retirado aunque sigue activo en sus redes sociales.

Los comentarios ofensivos comenzaron a aparecer en la publicación, algunos pidiéndole que ayudara al caballo.

"Qué asco de humanos lucrando con los animales ke Dios lo perdone. Di no al maltrato animal, animal @santuarioigualdad (sic)", escribió el usuario @zundury_ cerati.

"Pobre caballo, eso es jugar con la naturaleza y no sólo eso, el pobre animalito tendrá muchos problemas de salud. Sr Vicente a pesar de sus millones de pesos que tengan no compró la inteligencia, humanidad, cariño, amor y respeto que debería de tener para los otros seres vivos, qué pena y vergüenza me da", agregó @vampiro0o.

Otros seguidores salieron en defensa del cantante, quien se dedica a la cría de caballos miniatura en su rancho "Los Tres Potrillos".

"Cuánta ignorancia se percibe en estas respuestas, señores la ingeniería genética está presente en nuestras vidas, a diario comemos alimentos transgénicos y convivimos con animales híbridos, por el amor de Dios abran sus cabezotas, mejor no opinen sin fundamentos", escribió @maro9608_6. Hora