Critican reciclado de ternas para CRE

Ciudad de México.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, manifestó su inconformidad por las ternas para la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que recicló el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) dijo que respeta la facultad del Ejecutivo federal.

"A mí me hubiera gustado que se hubiera enviado un número mayor de perfiles distintos, pero yo no soy el Ejecutivo. Ahora me toca definir si pasan o no, y en el grupo parlamentario vamos a revisarlos con mucho cuidado a partir del lunes", dijo en entrevista.

"Es una decisión que el Ejecutivo tomó de enviar las ternas y nosotros de ver si proceden o no, después de que se vayan a convocar de nuevo a todos los integrantes de las ternas. Y hablaré con los coordinadores de grupos parlamentarios para hacer un ejercicio puntual (de revisión) de los currículums y de las personas propuestas".

Monreal aclaró que si, como en la ocasión anterior, la mayoría del Senado vuelve a rechazar las ternas, el Presidente López Obrador tendrá la facultad de elegir a los cuatro nuevos comisionados de la CRE de entre sus propias propuestas.

"Si así sucediera, si así pasara, si se rechazara por segunda ocasión, ya le corresponde al Presidente de la República decidir a cada uno de los integrantes de las ternas. Eso lo establece la Constitución y la ley", indicó.

El coordinador morenista señaló que su bancada impulsará a los cuatro aspirantes que anteriormente estuvieron a poco de obtener los votos necesarios para llegar a la CRE, que son Luis Linares, Leticia Campos, José Alberto Celestinos y Edmundo Sánchez Aguilar.

"Sí. Vamos a tomarlo en cuenta. Sí tiene un nivel de consideración para nosotros, sin embargo, hasta que se analicen los perfiles, lo aprobamos en el pleno del grupo parlamentario y ya vamos como un solo grupo, unido, a votar por una de las personas de la terna", detalló.