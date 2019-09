Critican Premios Nobel a presidentes de 3 países

Mérida, Yuc.

La mañana de este sábado, en el tercer día de actividades de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, varios laureados, expertos en derecho y seguridad criticaron a los presidentes de países como Rusia, Venezuela y Brasil porque a su parecer hacen caso omiso de los tratados internacionales, no respetan los derechos humanos y sólo piensan en mantenerse en el poder.

Desde el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, los premios Nobel lamentaron que el derecho internacional se ha debilitado "y a los dictadores no les importa, su voluntad viene antes que el derecho y las convenciones", como lo expresó la iraní Shirina Ebadi.

Puso de ejemplo a dos países: "Vean a Brasil, son tan indiferentes al medio ambiente y no les importa los deseos de su gente. Y vean a Rusia, que dice 'Ucrania es mía' y se apodera de ella. Todo esto tiene una causa en común: la ley de la fuerza a tomado y sustituido a la fuerza de la ley".

La abogada y premio Nobel de la paz en 2003 urgió a reforzar la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y crear una Corte Internacional donde se pueda juzgar a los funcionarios públicos de cualquier país.

Para finalizar su participación añadió que, aunque los ciudadanos pueden ejercer presión en sus gobernadores, no pueden realizar el cambio por sí mismos, es necesaria la intervención internacional en la resolución de conflictos. "Por eso Venezuela sigue así, porque no hay una Corte Mundial que le pregunte (a Nicolás Maduro) ¿por qué sigues aquí?, ¿por qué sigues sentado en la Presidencia si la gente no te quiere?"

Por su parte, el argentino Marcelo Kohen pidió que todas las naciones respetar el derecho internacional, pues éste podría contribuir al cambio y consolidar una paz global: "El derecho internacional no es el cambio en sí mismo, es la tarea de los estados y del pueblo mismo usarlo y respetarlo. El derecho por sí mismo no puede crear el mejor de los mundos, pero su aplicación puede preservar la paz".

En su participación también encomendó a los jóvenes a seguir la labor de la construcción de la paz y les dio algunos consejos: "Conozcan cuáles son las herramientas que el derecho internacional da a los individuos; piense cómo mejorar el sistema jurídico actual, y aunque el sistema de seguridad colectiva no sea el mejor, tratemos de utilizarlo porque es mejor que se aplique aunque sea imperfecto".