Critican "perdón" de AMLO a ex directores de Pemex

Cd. de México.- El senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, y el diputado priista Enrique Ochoa, secretario de la Comisión de Energía, criticaron el perdón del Presidente Andrés Manuel López Obrador a los ex directores de Pemex que, según el Mandatario, sabían del robo de combustibles.

"No debe haber amnistía para quienes verdaderamente roben los combustibles de México, ni hacer acusaciones o especulaciones sin la presentación veraz de pruebas sobre un asunto tan delicado", afirmó Ochoa.

López Obrador aseguró ayer que en el 80 por ciento del robo de combustible hay complicidad de funcionarios, pero descartó investigarlos pues dijo que no actúan solos, sino con el "visto bueno" de los Presidentes y los Gobernadores en turno y, al mismo tiempo, se pronunció por perdonarlos.

"No estoy de acuerdo con el Presidente, primero, porque él solo no puede decidir si la ley se aplica o no y, segundo, porque está rompiendo con uno de los pilares del Estado de Derecho que es la aplicación de la Ley", dijo Castañeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción.

"Si la autoridad ya investigó y puede acusar que hay complicidad, debe de castigarlos", pidió en entrevista.

Castañeda, también dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, cuestionó la facilidad con la que López Obrador denuncia -sin pruebas- corrupción en todas las acciones donde no haya participado él o su Gobierno sólo para perdonar y luego realizar acciones parecidas.

"Hay un doble rasero, hay corrupción donde no participa él o su Gobierno y hay corrupción en las acciones de los demás. Como ocurrió con el nuevo aeropuerto donde acusó que había un nido de corrupción y luego se reunió con los mismos empresarios para ofrecerles contratos compensatorios en Santa Lucía y sin licitar", dijo.

Para el senador, el perdón del Presidente a quienes hubieran sido cómplices del robo de hidrocarburos es también una amnistía a quienes resulten culpables durante su Administración.

Aun así, Castañeda y Ochoa reconocieron que López Obrador haya presentado un plan para combatir el robo de hidrocarburos en Pemex.

"Es de reconocerse que el Presidente haya anunciado una estrategia para combatir el robo de combustibles dentro de sus primeros 30 días al frente del Gobierno federal", señaló Ochoa, ex director de la CFE.

Ochoa afirmó que desde 1994, cuando Adrián Lajous estaba en la dirección de Pemex, hubo estrategias para combatir el robo de combustibles.

"Seguramente, a partir del diagnóstico correcto de esas experiencias, la Administración federal actual podrá lograr mejores resultados", afirmó.