Critican nuevo look

Manuel Mijares fue tendencia en las redes sociales, luego de lucir nuevo look y unos kilitos de más durante el concierto en línea que ofreció la noche del sábado.

Los cibernautas halagaron el talento del cantante, pero no pudieron aguantarse las comparaciones con Fher, de Maná, que era el nuevo integrante de los Tigres del Norte o que así habría lucido el fallecido Demis Roussos con unos kilitos menos.

Varios usuarios postearon que al ex de Lucero no le cayó nada bien la cuarentena, pues el cabello lo traía muy largo y no le quedaba ese estilo.

Hasta el momento, el cantante no ha dado alguna declaración al respecto.