Critican a Maluma por su nuevo look

Nadie duda que Maluma es uno de los destacados exponentes del reggaetón, pero eso no lo ha salvado de la crítica en cuanto a su cambio de imagen, tanto que hasta le han dicho "Viejo ridículo".



Parece que el intérprete colombiano no contó con un estilista profesional que lo pudiera orientar en su nueva apariencia, y terminó siendo blanco de las burlas.



Y Maluma decidió presumir su nuevo look, donde se le mira con un cabello largo que casi cubre el tamaño de su rostro, junto con su barba y unos lentes redondos, esto mientras bebe una copa dentro de un vuelo privado.



Pero no a todos les gustó esta imagen por lo que las reacciones no se hicieron esperar.



"skate_boy_247: No te ofendas, pero con ese peinado pareces nerd".

"_nattydepp: Ay sí! Qué asco el Maluma".

"rey_ximena: Te ves genial lo digo desde mi corazón y ni siquiera soy fan tuya. Sé siempre tú, a veces las personas no soportan los cambios, porque no se dan permiso para hacerlo.

"gustavo.1499: Móchate esas greñas... viejo ridículo"

"leidykate2007: No soy su seguidora, tampoco me parece feo, incluso, creo que tiene cara bonita. Sin embargo, creo que con ese pelo, nada qué ver. Que vuelva al look que tenía" (sic)".



No obstante, parece que a Maluma no le importan los comentarios negativos.