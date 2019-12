Critican la investigación contra presidente de EU

Washington, D.C.

El consejero de la Casa Blanca, Pat Cipollone, señaló que la investigación de juicio político que llevan a cabo los demócratas violó los derechos del debido proceso del presidente Donald Trump y está carente de bases.

En una carta dirigida al presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, reiteró las críticas a la investigación del proceso de destitución (impeachment) con lo que dio a entender, según diferentes medios de prensa, que no asistirá a las audiencias previstas para este lunes en el Comité Judicial.

De acuerdo con The Washington Post, Cipollone no dijo claramente que la Casa Blanca no participaría más tarde en el proceso, pero tampoco dio ninguna indicación de que lo haría.

El pasado 1 de diciembre, la Casa Blanca dio a conocer que no participaría en la primera audiencia pública a la que fue invitada en el marco del proceso de destitución que se sigue a Donald Trump, llevada a cabo el miércoles 4 de diciembre.

En aquella ocasión dijo que "Bajo las circunstancias actuales, no tenemos previsto participar en su audiencia del miércoles", aunque darán una respuesta sobre el asunto antes de la fecha fijada por Nadler como límite: el viernes 6 de diciembre, agregó el defensor.

Cipollone acusó ese día que el proceso está plagado de deficiencias que han "infectado" la investigación.

Posteriormente, el informe divulgado por el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes concluyó que el presidente estadounidense Donald Trump abusó de su poder y realizó una "campaña sin precedente" para obstruir la investigación en su contra en el caso Ucrania.