Critican idea del Tianguis del Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO

"Es una ocurrencia que no tiene sentido. Aparentemente se trata de ayudar a los sectores más vulnerables, pero no darles artículos de contrabando o piratas que muchas veces no cumplen con las normas mexicanas que atenta finalmente contra su salud", sostuvo Alejandro Gómez Tamez, Presidente Ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG). Señaló que además es una forma de legalizar mercancía que por su naturaleza es ilegal. "Se puede abrir la puerta para que la empresa importadora ilegal pueda recuperar su mercancía y volverla legal.