Critican estreno

Ciudad de México

Las redes sociales se han llenado de críticas hacia Neon Genesis Evangelion, de Netflix, debido al doblaje, a que no se incluyó el tema "Fly Me to the Moon" y a que hacen una referencia ambigua del romance homosexual entre los personajes de Kaworu y Shinji.

NO A ROMANCE HOMOSEXUAL

"Jotos, olvídenlo. Ya no vean Evangelion... en Netflix. Censuraron el romance homosexual entre Kaworu y Shinji. Voy a llorar. No entiendo cuál era la necesidad o el punto", escribió @meatfactorys.

Otros, como @koni_chan1, han utilizado la plataforma para quejarse porque la canción "Fly Me to the Moon" no se incluyó en los créditos finales.

Una de las novedades de este estreno fue el doblaje, que es totalmente diferente al original, pero esto también generó comentarios negativos, ya que muchos extrañarán la voz habitual de personajes como Asuka o Shinji.

ANIME DE CULTO

Netflix estrena Neon Genesis Evangelion, el anime de culto de los años 90 en el que unos robots pilotados por adolescentes hacen frente a unas criaturas llamadas ángeles, y que revolucionó el anime con una temática innovadora en el género.

Los 26 capítulos originales del famoso anime formarán parte del catálogo principal de la plataforma junto a Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion y Neon Genesis Evangelion: Dead and Rebirth, dos de las películas relacionadas con el universo de la serie.

El programa, que se emitió entre octubre de 1995 y marzo de 1996, revolucionó el mundo del anime con una temática que combinaba la religión y la filosofía con el mundo tecnológico, y que, además, incluyó por primera vez en el género protagonistas femeninas.

Desde temprana hora de ayer y hasta las 14:00 horas, el tema fue tendencia en redes sociales.