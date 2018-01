Critican a estrellas en portada por supuesto mal retoque

Cd. de México.- Usuarios de redes sociales criticaron la portada de The 2018 Vanity Fair Hollywood Portfolio, una edición especial de Vanity Fair, por supuestos retoques mal realizados.



Varios seguidores de la publicación comentaron que algunas de las estrellas que aparecen en la fotografía lucen extrañas.



Mientras que algunos dijeron que Oprah Winfrey parece tener más de dos brazos, hubo quienes opinaron que la edición hace pensar que Reese Witherspoon tiene tres piernas.



A pesar de los comentarios, los famosos lo toman con buen humor.



"Bueno... Parece que ahora ya todos lo saben... Tengo 3 piernas. Espero que aún así me acepten por quien soy (y nunca me disculparé por acurrucarme en @Oprah... si tienen la oportunidad, lo recomiendo ampliamente)", escribió Reese en Twitter.



Oprah respondió también.



"Yo acepto tus tres piernas. Así como tú aceptas mis tres manos", replicó la empresaria.