Critican a Yalitza por usar ´escoltas´

Más de 16 personas escoltaron a la actriz Yalitza Aparicio para que pudiera salir del Auditorio Guelaguetza, con capacidad para 12 mil personas, luego de acudir a la máxima fiesta de los oaxaqueños.

La protagonista de "Roma" estuvo durante toda la ceremonia, a la que también acudieron figuras de la política y el espectáculo, como la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto y el productor de cine, Nicolás Celis, quien permaneció junto a Aparicio en primera fila.

La nominada al Óscar como Mejor Actriz ya fue nombrada en algunas páginas de Facebook como "Yalitza George", en alusión al personaje de Regina en "Chicas Pesadas" ("Mean Girls"), pues salió en medio de un círculo que conformaron al menos 16 personas, entre elementos de Protección Civil de Oaxaca, además de staff de "La Guelaguetza".

En redes trascendió que medios locales intentaron charlar con la actriz y fue de esta manera que evitaron que se le pudiera acercar.

"Tan creída", "¡Ay no!... ya ni el gober sale y entra de esa manera", "Híjole, no sé si me da pena o risa. ¡Ya la neta es vergüenza!", fueron algunos de los comentarios en contra de la actriz originaria de Tlaxiaco, Oaxaca.

"Quieran o no es una celebridad y se comporta como tal", "¡Me encanta todo el show de Yalitza. Ya es toda una celebrity. Bien por ella. Que lo disfrute! Bravo", respondieron usuarios de redes sociales.

Durante este año la intérprete fue una de las imágenes oficiales para promocionar la fiesta cultural que se celebra principalmente en el Municipio de Oaxaca de Juárez.