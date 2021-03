Critican a Premios Óscar

Esto debido a que varios de los nominados viven en Europa donde los casos de Covid-19 van en aumento, o se encuentran en filmaciones en Australia o Reino Unido, que viven repuntes y restricciones.

Otras quejas, según Deadline, derivan de los costos de hotelería, ya que la asistencia a Estados Unidos desde otras naciones requiere 10 días de cuarentena. Además, las producciones en curso serían retrasadas por los nominados por esta misma razón, lo que dejaría gran parte de abril como perdido para las filmaciones.

Una queja en particular por la decisión de los organizadores de los Premios de la Academia es que países como Reino Unido no permiten viajes no esenciales. Aunado a ello esta nación multa con 5 mil libras a quienes sean sorprendidos realizando trayectos que no estén relacionados con temas urgentes de negocios, motivos médicos y otras excepciones. Los Oscar podrían no ser considerados uno de estos motivos.

Las nominaciones a la edición 93 de los Premios de la Academia, a celebrarse el 25 de abril, tendrá dos sedes, una en Union Station en el centro de Los Ángeles y otra en el Teatro Dolby de Hollywood. En la primera estarán los nominados y la segunda será para los actos musicales.