Critican a la secretaria del Trabajo por quitarse el cubrebocas en supermercado

En la grabación, que empezó a circular en redes sociales de manera profusa este sábado con severas críticas, se ve a la funcionaria hablando por teléfono sin el cubre bocas mientras toma diversos productos de los estantes.

El supermercado se ubica en la alcaldía Benito Juárez, donde desde hace semanas se dispuso de manera obligatoria el uso del tapabocas como medida de prevención en la fase 3 de contagio de covid-19.

Esta medida también se estableció en todos los supermercados de la Ciudad de México como parte de las recomendaciones para evitar la propagación de la pandemia.

Ante la ola de críticas en redes sociales, Luisa María Alcalde se justificó señalando que se había quitado la protección precisamente para hablar por teléfono.

Además, rechazó las acusaciones de que al entrar a la tienda un guardia le pidió que usara el cubre bocas y no acató la petición.

En un mensaje en redes sociales manifestó "no debí hacerlo", pero rechazó las críticas que se le hicieron por no acatar las medidas de prevención.

"Ello no justifica el nivel de aviso y las mentiras relacionadas con un supuesto guardia", escribió la funcionaria del gobierno federal.

Respecto al video que circula en redes sociales, informo que sí traía cubrebocas y me lo retiré para hablar por teléfono, no debí hacerlo. Sin embargo, ello no justifica el nivel de acoso y las mentiras relacionadas con un supuesto guardia.