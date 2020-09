Critican a ´Hoy´ por Irina Baeva

Tras la salida obligada de Andrea Legarreta por Covid-19, el programa "Hoy" no ha atinado a la hora de escoger a su conductora sustituta, ya que su primera opción, Livia Brito, fue muy criticada en las redes sociales y, este jueves, volvió a ser cuestionada su elección en la imagen de Irina Baeva.

Los seguidores aún no perdonan a la actriz, de quien recuerdan que se hizo pareja de Gabriel Soto, aun cuando el también actor estaba casado con Geraldine Bazán, hasta ironizaron que sólo faltaba que invitaran a Karla Panini para hacer la tripleta de las "figuras más odiadas".

Así, este jueves, Irina acompañó a Arturo Carmona, Juan José Origel, Raúl Araiza, Pedro Prieto y Marisol González en el foro de Televisa y como es una costumbre por parte de la producción, el programa compartió una fotografía de Irina junto a Araiza que se llenó de mensajes negativos.

"No puede ser, van de mal en peor", "¿Por qué se empeñan en invitar a gente que el público no quiere?", "¿Qué pasa con esas invitadas? no me agradan", fueron algunos de los mensajes.