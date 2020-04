Criticado en las redes

La nueva víctima de esta tendencia en entrar al mundo de Tik Tok es el actor mexicano Gabriel Soto quien se encuentra refugiado en su casa de Acapulco junto a su novia Irina Baeva y algunos familiares de ella, por lo que ha aprovecho el tiempo libre para compartir en redes sociales su festejo de cumpleaños, los paisajes de el bello puerto de Acapulco y por supuesto un gracioso baile.

Sin embargo, el galán reconoció que ese no es su fuerte: "Pues ya que, en esta cuarentena me uno a los Tik Tokrs. No soy el mejor bailarín pero ah cómo me divertí".

En el vídeo se puede apreciar a Gabriel Soto, que con 45 años aun conserva un cuerpo muy atlético y muy atractivo, vistiendo únicamente unos shorts negros mientras realiza su baile en la playa, logrando casi medio millón de seguidores.

Sin embargo, a pesar de unirse a la tendencia y conseguir ese número tan grande de followers, hubo quienes lo criticaron hasta morir, pues dejando de lado que no se movió del todo bien, rápidamente algunos reaccionaron lo calificaron de chavorruco, diciéndole que le faltaba más movimiento de cadera y hasta que estaba viejo para hacerlo.