Critica congresista propuesta migratoria

McAllen, Tx.- El representante federal Filemon Vela, criticó la nueva propuesta de la Administración Trump para restringir la inmigración legal.

El miércoles, el presidente Donald Trump, junto con los senadores David Perdue y Tom Cotton, patrocinadores del proyecto de ley e introducido al Congreso en febrero, presentaron la Reforma de Inmigración Americana para una Economía Fuerte, o RAISE Act, legislación que limitaría la inmigración legal.

Vela fue tajante al señalar que el proyecto de ley es miope y tendría como resultado la separación de familias.

“La idea de que los inmigrantes pobres son un obstáculo para la sociedad simplemente no es verdad. Parece olvidar que su propia madre, Mary Anne Macleod, vino de Escocia a este país como trabajadora doméstica, con sólo 50 dólares en el bolsillo”, dijo Vela. “En otras palabras, esta política habría prohibido la entrada a su madre. Y sin su inmigrante, madre de bajos recursos, el Presidente Trump no existiría hoy. Si esa no es hipocresía, entonces no sé qué es”.

Al establecer un sistema basado en las aptitudes y con un límite de 50 mil green cards al año, el proyecto de ley alteraría la prioridad para los miembros de la familia de los ciudadanos estadounidenses que desean obtener una tarjeta verde al dar prioridad a aquellos con habilidades laborales.

El proyecto de ley también eliminaría la lotería de diversidad, también conocida como la lotería de green cards.