Critica a ‘La Mujer Maravilla’

Los Ángeles, California

El cineasta canadiense James Cameron calificó al personaje de La Mujer Maravilla como un “icono objetivado”, en una entrevista concedida al diario The Guardian, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

Toda esta autofelicitación y palmadas en la espalda que Hollywood ha estado haciendo sobre ‘Wonder Woman’ es equivocada. Ella es un ‘icono objetivado’, y es el Hollywood masculino haciendo lo mismo de siempre. No estoy diciendo que no me haya gustado la película, pero para mí es un paso atrás”, dijo el cineasta a “The Guardian”.

LA COMPARA

Luego de catalogar a la superheroína como “un paso atrás”, la comparó con Sarah Connor en su cinta Terminator 2.

Sarah Connor no fue un icono de belleza. Ella era fuerte, estaba preocupada, era una madre terrible y se ganó el respeto de la audiencia por tener agallas. Y para mí eso es obvio. Lo que quiero decir es que la mitad de la audiencia es femenina”.

Tras una serie de declaraciones y comentarios en contra del personaje de dibujos animados, Cameron concluyó: “Hay muchas mujeres en el poder en Hollywood que sí consiguen guiar y dar forma a las películas que se hacen. Creo, no, no puedo dar cuenta de ello”.

Por su parte, Patty Jenkins, directora de Wonder Woman, publicó en su cuenta de Twitter: “Si las mujeres tienen que ser siempre duras, difíciles y con problemas para ser fuertes, y no somos libres multidimensionales… entonces no hemos llegado muy lejos”.