Critica Trump a firmas de redes sociales por 'silenciar a millones'

Aunque el Mandatario no mencionó a ninguna de las empresas por nombre, sus declaraciones se relacionen con las acciones realizadas este martes por Facebook Inc, Twitter Inc y Alphabet Inc, que eliminaron cientos de cuentas vinculadas a una presunta operación iraní de propaganda y noticias falsas.

"Los Gigantes de los Medios Sociales están silenciando a millones de personas", escribió Trump en Twitter.



"No pueden hacer eso, aun si implica que debemos seguir escuchando Noticias Falsas como (las de) CNN, cuyos ratings han sufrido mucho. ¡La gente tiene que descubrir qué es real y qué no lo es, sin censura!", agregó.



La industria de las redes sociales se enfrenta a un creciente escrutinio por parte del Congreso estadounidense sobre el control de la propaganda extranjera y noticias falsas.

Representantes de Twitter y Facebook no hicieron declaraciones inmediatas sobre las declaraciones de Trump.



El Presidente ha expresado durante las últimas semanas su preocupación por las acciones de estas compañías.



En una entrevista con Reuters el lunes, afirmó que es peligroso que firmas de redes sociales como Twitter y Facebook silencien voces en sus servicios.



Las agencias de inteligencia estadounidenses han llegado a la conclusión de que Rusia intentó influir en la elección presidencial de 2016 a través del hacking y otras acciones, incluido el uso de redes sociales para interferir en la campaña.



Trump criticó a la industria de las redes sociales la semana pasada, asegurando sin aportar pruebas que compañías no identificadas estaban discriminando totalmente a las voces republicanas/conservadoras.



Los tuits fueron publicados tras las acciones adoptadas por Apple Inc, YouTube -propiedad de Alphabet- y Facebook para retirar contenido publicado por Infowars, un sitio web liderado por el teórico de la conspiración Alex Jones, cuya cuenta de Twitter fue suspendida temporalmente el 15 de agosto.