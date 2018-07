Critica la ´tolerancia cero´

Rabat, Marruecos.- El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi criticó hoy en Rabat la política migratoria "tolerancia cero" de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que separa familias a su llegada a la frontera suroeste del país.

No estoy de acuerdo con lo que está pasando, creo que un liderazgo es el que une e inspira a la gente. Ver imágenes de niños pequeños separados de sus padres me enfada y me duele", dijo Fonsi en una rueda de prensa en Rabat donde ofrecerá un concierto esta noche en el marco del festival internacional Mawazine.

Fonsi añadió que ha expresado su rechazo a esta política en sus cuentas en las redes sociales y llamó a encontrar una mejor solución a esta cuestión.

-

¡NO SOY POLÍTICO!

No sé cuál es la mejor manera porque no soy político pero seguro que hay una forma mejor para gestionar esta cuestión, pero ahora no creo que lo están haciendo", explicó.

En Estados Unidos más de 2 mil 300 niños, en su mayoría de México y de los países centroamericanos, han sido separados de sus familiares desde abril pasado como resultado de la aplicación de la política de "tolerancia cero" desarrollada por el presidente Donald Trump.

En base a esa política, Estados Unidos procesa con cargos criminales a quienes crucen irregularmente la frontera sur.

Por otra parte, Fonsi dijo estar "orgulloso de traer la música latina" a Marruecos, país en el que actúa por primera vez en el marco de su gira musical por varios países.

El cantante puertorriqueño elogió el poder que tienen su hit musical "Despacito" y sus otros dos títulos "Echame la culpa" y "Calypso" en incitar al público en diferentes países a "aprender el idioma español" y querer conocer el mundo latino.