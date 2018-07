Critica Sicilia ´show´ de AMLO sobre el Papa

Ciudad de México

El poeta y activista Javier Sicilia afirmó que la intención de Andrés Manuel López Obrador de invitar al Papa Francisco a los foros de discusión sobre la amnistía es un "show".

"No lo volvamos un show (el problema de las víctimas); esto del Papa ha sido verdaderamente lamentable", dijo Sicilia durante un foro en el Colegio de México.

"Utilizar al Papa es un show más. La solución del problema no está en el Papa, no está en los foros, está en poner a trabajar lo que ya hemos construido y a ponernos en serio a tomar esto como la agenda de la Nación".

El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad advirtió que las consultas propuestas por el virtual Presidente electo serán un fracaso y un mero show si no se aplican los mecanismos ya previstos en el Sistema Integral de Atención a Víctimas (SIAV).

"Si no entendemos que el asunto es integral y cada quien va a agarrar por su lado y se va a tratar de estarnos oyendo en foros, no vamos a ningún lado. Creo que hay los elementos suficientes para avanzar y para construir esta paz y esta justicia y esta verdad. Y lo que falta es voluntad política y poner a trabajar a las instituciones en función del sistema que ya está construido y que está en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

"Si no somos capaces de eso, esto se va a volver un show mediático, y el fracaso del Gobierno que nos está llenando de expectativas y de esperanza va a ser una ruina peor que la que nos han dejado los Gobiernos anteriores, porque nos han prometido cosas", advirtió.

Sicilia subrayó que la principal prioridad del sexenio de López Obrador debe ser dar justicia a las víctimas y que ese objetivo debe prevalecer sobre otras agendas como la de echar atrás la construcción del nuevo aeropuerto.

"El tema de las víctimas, de la paz, de la justicia, no es una agenda, es la agenda de la Nación; si no tenemos la capacidad de asumir esto como la agenda fundamental, las demás agendas no van a prosperar.

"Las víctimas, la paz y la justicia, ése es el tema de la Nación, y nos la deben, nos la debe el Estado desde hace más de 12 años; no es posible que sigamos en esto", dijo sentado junto a Olga Sánchez Cordero, posible Secretaria de Gobernación en la gestión de López Obrador.