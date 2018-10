Critica Roberta Jacobson decisiones de Trump

Cd. de México.- Roberta Jacobson, ex Embajadora de Estados Unidos en México, criticó al Presidente Donald Trump por su estilo para tomar decisiones en el Gobierno y el reemplazo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).

"La historia de fondo de la campaña de Trump para desmantelar el TLC no se trata solo de su obsesión con un solo acuerdo", escribió Jacobson en un artículo de opinión del diario The New York Times.

"También es una ventana a un estilo caótico de toma de decisiones que ha socavado la diplomacia y los intereses nacionales de Estados Unidos en todo el mundo".

Jacobson, quien se desempeñó al frente de la delegación estadounidense en México durante dos años, relató su experiencia luego que Trump anunciara su intención de terminar con el TLC en primavera de 2017.

La ex funcionaria señaló haberse enterado del borrador mediante una notificación de una página, correos electrónicos y la llamada de reporteros y funcionarios mexicanos. Tiempo después, durante una reunión con el Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, Jacobson fue cuestionada por la actitud de Trump respecto al fin del acuerdo.

"Cuando finalmente nos sentamos a solas, el Presidente (Peña) indefectiblemente cortés, fue franco: '¿Qué demonios está pasando?' ", señaló la ex Embajadora en el artículo.

" '¿Tu Presidente va a retirarse del TLC incluso antes de que tengamos la oportunidad de sentarnos y trabajar en ello' ".

Mientras tanto, la retórica de Trump se volcó a abordar en medios de comunicación temas como la construcción del muro fronterizo con México o recalcar la idea que el TLC era el peor acuerdo de todos los tiempos.

Por otra parte, Jacobson aseguró que el borrador del documento que refería la salida del TLC nunca fue enviado, algo que atribuyó a la llamada entre Peña Nieto y Trump el año pasado.

En el texto, Jacobson describió a México como uno de los países más importantes para los intereses de EU al tratarse del destino de millones de dólares en comercio y región de la industria automotriz, y se mostró aliviada por que el pacto original quedó prácticamente intacto.

A su vez, señaló la importancia de la diplomacia con el País en la lucha contra el flujo de drogas y la crisis de opioides.

Para la ex funcionaria, el caos al inicio de una administración estadounidense es normal, sin embargo, bajo el Gobierno de Trump ha sido extremo.

"Estábamos superando las sospechas de un legado histórico de invasión, pérdida territorial o intención imperialista", escribió Jacobson.

"Ese tipo de confianza es lenta de construir y notablemente fácil de destruir: se está destruyendo ahora".