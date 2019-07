Critica Martino que no haya VAR

Houston, Estados Unidos.

Gerardo Martino criticó fuertemente que no haya VAR en Copa Oro.



Un penal mal marcado le permitió el empate a Costa Rica y generar un partido a matar o morir.



"Es imposible que con la tecnología que hay este partido no se juegue con VAR, no es posible que nosotros no. En Copa América se paran los partidos más de 100 veces, no me parece justo que un árbitro de Panamá que venga por esta llave", expresó el técnico del Tricolor tras superar a Costa Rica.



La gran diferencia se llama Guillermo Ochoa.



"Memo hizo la parada del partido, cuando nos íbamos a la casa. La salvó. El partido que jugó Jona, que jugó Edson, Pizarro, quien creaba y jugaba en el minuto 120, la verdad estoy muy contento, porque estos partidos me dan mucho entusiasmo, veo jugadores", dijo.



Martino perdió su racha de siete victorias consecutivas ya que los penales son criterio de desempate.



"Los penales premiaron a los que tenían que ganar el partido. Dijimos que era una Final adelantada, fue un partido difícil, pero creo que nosotros debimos ganar el partido en los 90 minutos. Cometimos un error puntual, que nos llevó a este resultado.



"Estoy conforme, las situaciones se crean, pero terminamos jugando con Carlitos (Rodríguez), con el 'Piojo' (Alvarado) de cinco partidos, el 'Piojo' no tiene tantos partidos de la Selección. No vengo acá a decir ninguna mentira y les digo que no podemos cometer los errores que cometimos", mencionó.



El "Tata" tundió al árbitro panameño, que permitió fricciones y falló en las áreas, en contra de México.



"El arbitraje fue malo, qué te puedo decir, yo me quedó afuera. Cuando le hablé de la mano previo al gol nuestro y me dijo que la tiene pegada en el cuerpo, resulta que en el segundo tiempo nos marca una mano en contra. Por eso me amonesta", expresó Martino.



Explicó también el estado de los lesionados.



"Jonathan terminó cargado del posterior, me dijo que no era más que una sobrecarga, estaba tranquilo. Lo de Andrés es algo que viene desde el segundo partido, incluso estuvo en duda para el juego de hoy. Lo decidimos ayer en el último entrenamiento, hizo el esfuerzo hasta donde pudo hacerlo. Veo esto como positivo, que salga uno de los jugadores, y que entre un chico con pocas opciones, me da mucha tranquilidad, mucho placer, hace que la elección de los futbolista sea más amplia", dijo.