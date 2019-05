Critica ley contra aborto

Ciudad de México

La cantante Rihanna reprochó en Twitter las acciones que legisladores del estado de Alabama, en Estados Unidos, tomaron para prevenir el aborto en cualquier circunstancia, incluyendo casos de violación e incesto.

"Miren esto. Estos son los idiotas que están tomando las decisiones por las MUJERES en América", escribió la famosa junto a una foto compilatoria de los políticos quienes votaron a favor de la nueva ley.

NUEVA LEGISLACIÓN

La legislación se puso en circulación el miércoles, y se volvió una de las acciones más restrictivas contra el aborto en el país, de acuerdo con Page Six.

Celebridades como Lady Gaga, Alyssa Milano y Kerry Washington también han alzado sus voces en contra de la controversial medida.

"Es indignante prohibir el aborto en Alabama, y es aún más atroz que excluya a aquellas quienes han sido violadas o han experimentado algún tipo de incesto, consensuado o no", se lee en un mensaje publicado por Gaga.