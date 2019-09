CRÍTICA LA FAVORECE

Los Ángeles, California

It 2, el esperado desenlace del enfrentamiento entre Pennywise y el Club de los Perdedores, parece haber contentado a la crítica. Una secuela que, según comentan quienes ya lo han visto, tiene una duración excesiva, casi tres horas de metraje, pero que funciona correctamente como final a la historia escrita por Stephen King.

De hecho, Chris Evangelista, de Slashfilm, destaca cómo la adaptación de la novela homónima "reconoce que hay más trabajo de King además de chocar con la noche". Tanto en la película como en el libro original, "hay humanidad", según indica el crítico.

Tal y como señala Nick Schager, de The Daily Beast, esta secuela "encuentra esperanza, desamor y emoción en el horror de crecer". "Junto con su primera entrega, It 2 se erige como una de las mejores adaptaciones de King en pantalla grande", afirma.

SALTARÁS DE TU ASIENTO

Eso sí, en comparación a la primera entrega, It 2 no es "tan buena", al menos para William Bibbiani, de Bloody-Disgusting. "Eso no significa que no se pase un buen rato. Hay mucho combustible en esta pesadilla, así como sustos que te harán saltar del asiento, y están todos puestos en una fila para ser derribados, como si fuera un dominó", explica. "No te aburrirás: hay demasiada locura para eso", concluye.

Es glorioso ver estas cosas en una escala tan enorme y segura de sí misma, una alegría tener una película de este tamaño en esta carnicería de género con un estilo tan intransigente y sin complejos", opina con entusiasmo Alex Godfrey, de Empire.

A.O. Scott, crítico en New York Times, señala que la obra original, que supera las 1.100 páginas, puede dejar "sin aliento" al lector. "Pero esta película se arrastra demasiado durante sus 2 horas y 49 minutos, desgastando su premisa y, probablemente, tu paciencia según avanza al enfrentamiento final", señala.

Un "extraño reto narrativo" al que tuvo que enfrentarse Andy Muschietti, según explica Peter Debruge, de Variety. "El director está obligado a comprimir todo el argumento que King pudo introducir en más de 1.100 páginas (lo que explica por qué otros asesinatos y las investigaciones policiales no están en el metraje final), al mismo tiempo que decide retrasar el enfrentamiento final entre Pennywise y el Club de los Perdedores por tanto tiempo como le es posible", afirma.