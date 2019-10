Critica Klinsmann la Liga de Naciones

México pierde el tiempo al competir en la Liga de Naciones de la Concacaf, torneo que a juicio de Jurgen Klinsmann no ayuda a elevar el nivel del Tricolor y por lo tanto no llegará al un quinto partido de un Mundial.

"Es una pérdida de tiempo, se los digo. Es una pérdida de tiempo porque se necesita (elevar el nivel) como país. Hablo de México, todos esperan disputar ese quinto partido en el Mundial.

"No se va a clasificar a ese quinto partido en el Mundial si juegas contra las selecciones a las cuales te enfrentas hoy en día en la Liga de Naciones Concacaf. No lo harás", dijo el ex técnico de Estados Unidos para ESPN.

El Tricolor arranca su participación en el torneo regional este 11 de octubre visitando a Bermudas, para el 15 recibe a Panamá. El 15 de noviembre se pagará la visita a los canaleros y el 19 Bermudas vendrá al País. Los cuatro partidos se disputan en Fechas FIFA en los que el representativo podría pactar amistosos ante otros rivales.

"Por esa razón, dentro del sistema que fue creado aquí, es casi imposible que Estados Unidos o México puedan mejorar. Y esa es la razón por la cual México acaba de perder 4-0 contra Argentina", agregó Klinsmann.

"Porque tú necesitas jugar contra Argentina, Brasil, Alemania, Holanda e Inglaterra. Esa es tu competición. Y cuando tienes una fecha disponible para un partido de Selección nacional y quizás puedas disputar uno o dos amistosos, necesitas jugar contra Argentina o Alemania, no contra un equipo de la Concacaf".