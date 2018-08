Critica Donald Trump a Cohen y elogia a Manafort

Washington DC, Estados Unidos.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra su ex abogado Michael Cohen luego de que éste se declarara culpable de violar la ley de financiamiento de campaña y de otros cargos, además de que aceptó haber pagado por el silencio de la actriz Stormy Daniels y la ex modelo de Playboy Karen McDougal para influir en los comicios presidenciales.

"Si alguien está buscando un buen abogado, le sugiero que no considere los servicios de Michael Cohen!", escribió el Mandatario en Twitter.

En cambio, el republicano afirmó sentirse mal ante la declaración de culpabilidad de su ex jefe de campaña Paul Manafort, quien fuera declarado culpables de delitos financieros.

"Me siento muy mal por Paul Manafort y su maravillosa familia. La 'Jusiticia' tomó un caso tributario de 12 años, entre otras cosas, aplicó una presión tremenda sobre él y, a diferencia de Michael Cohen, se negó a 'romper'-inventar historias para obtener un trato. Respeto por un valiente ¡hombre!", escribió Trump en la red social.

Las declaraciones de Cohen podrían implicar al Presidente en un delito, aunque la cuestión sobre si Trump puede ser enjuiciado y cuándo podría serlo continúa siendo tema de debate.

La declaratoria de culpabilidad se produjo casi al mismo tiempo que el ex jefe de campaña del ahora Presidente, Paul Manafort, fue declarado culpable de delitos financieros en Alexandria, Virginia, en el que fue el primer juicio surgido de la pesquisa del Fiscal Especial Robert Mueller sobre la injerencia de Rusia en el proceso electoral.

Como parte de su acuerdo, Cohen, de 51 años, se declaró culpable de ocho cargos, incluyendo evasión de impuestos y haber hecho una declaración falsa a una institución financiera.

El letrado podría recibir una condena de entre cuatro y cinco años en prisión en su audiencia de sentencia programada para el 12 de diciembre.

If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don´t retain the services of Michael Cohen!