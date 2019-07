Critica Delgado protestas de Policías Federales

Cd. de México.

Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, denunció que las protestas de los elementos de la Policía Federal pretenden enrarecer el arranque de la Guardia Nacional.



El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aseguró que, en medio de este conflicto, se debe anteponer el diálogo y no los chantajes o la indisciplina de quienes han expresado su inconformidad.



"Resulta preocupante que en lugar de buscar cómo contribuir a pacificar al País, algunos elementos de la Policía Federal intenten enrarecer el proceso de inicio con medidas extremas", dijo.



"Hacemos un llamado a los elementos de la Policía Federal a privilegiar el diálogo sin chantajes o indisciplinas, ya que esto no le conviene al País ni mucho menos a una corporación que ha contribuido a velar por la seguridad de nuestra nación".



El legislador federal advirtió que el tema de la evaluación a los elementos es inamovible, pues es indispensable para garantizar que en la Guardia Nacional no se mezclen elementos con problemas de honestidad o con un pasado que pueda contaminar a la corporación.

"No se puede contaminar la Guardia Nacional, se tiene que ser muy estrictos en qué elementos de la Policía Federal pasan a la Guardia Nacional y los derechos laborales están garantizados para todos", aseveró.



"Hay mucha esperanza en los mexicanos en esta nueva corporación, por eso debemos ser cuidadosos en la conformación de la misma para que cumpla con lo que todos queremos y recuperar la paz y la tranquilad de nuestro País".



Delgado recordó el consenso político que generó la aprobación de la Guardia Nacional en el Congreso y condenó que "por cuestiones de oportunidad política" se intente descalificarla antes de tiempo.



El coordinador de los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sostuvo que los elementos policiacos tienen garantizados, desde la Constitución sus derechos laborales, prestaciones, antigüedad y rango, ya que así se aprobó en la Ley de la Guardia Nacional.