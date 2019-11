Critica CR7 a la prensa por polémica

Turín, Italia.

Cristiano Ronaldo acusó a la prensa de crear polémica en la sustitución que vivió hace una semana en un juego entre la Juventus y el Milán.

En el segundo tiempo del partido de la Serie A, el técnico Maurizio Sarri sacó a CR7, quien con gesto molesto se fue directo a los vestidores en lugar de sentarse en la banca con sus compañeros. "En las últimas tres semanas he jugado limitado. No hubo ninguna polémica por mi parte en la sustitución.

Vosotros (la prensa) han creado el caso. Claro que no me gusta ser sustituido, pero no estaba a mi mejor nivel. De todas formas he intentado ayudar a la Juventus, jugando pese a estar lesionado", dijo el luso de acuerdo a Sport. Medios manejaron que el jugador abandonó el estadio por su parte antes de que terminara el partido.

Incluso, la polémica se hizo más grande cuando el jueves pasado marcó un hat trick en la victoria de Portugal ante Lituania.

"Entendí el cambio porque no estaba bien. Incluso ahora no estoy al cien por cien, pero soy un tipo acostumbrado a sacrificarme tanto por mi club como por la Selección. Y lo hago con orgullo, porque sabía que afrontábamos partidos fundamentales y no podía fallar.

"Con la Juve tenemos al Inter que nos mete mucha presión: sólo tenemos un punto de ventaja en la clasificación y no podemos permitirnos pasos en falso. Con Portugal teníamos que ganar estos dos encuentros para llegar a la Eurocopa, porque de lo contrario estábamos fuera".