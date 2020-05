Critica Cofece freno a inversiones limpias

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) criticó la medida del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para excluir la entrada de centrales renovables al despacho eléctrico y advirtió que al sustituirlas por plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) más costosas, se podría propiciar un aumento en la tarifa de luz o un aumento en los subsidios.

"Este despacho ineficiente se reflejará en tarifas eléctricas más elevadas al consumidor final o en mayores subsidios por parte del Gobierno.

"En cualquier caso, los consumidores mexicanos se verán afectados, ya sea directamente a través del pago de las cuentas de electricidad o a través del uso ineficiente de los fondos públicos para subsidiar las tarifas", refiere el organismo en una opinión sobre el acuerdo emitido por el Cenace para limitar a las renovables.

En el análisis se establece que ante una reducción en la demanda eléctrica, como la que se presenta con la contingencia, se tendrán que despachar las centrales eléctricas más eficientes, lo que implica que no entren la centrales convencionales y más costosas como las que tiene la CFE, o sólo entren para complementar los picos en la demanda.

Frena gobierno federal las inversiones limpias Argumenta emergencia sanitaria por Covid-19 para detener proyectos

Sin embargo, el Cenace considera que para darle confiabilidad al sistema debe sacar de operación las centrales intermitentes, como las solares y eólicas, y despachar primero las de generación firme como gas o combustóleo, en su mayoría propiedad de la empresa estatal.

"Limitar el despacho de las centrales eólicas y solares ya existentes reduciría su capacidad para competir, al impedir ofrecer su energía sin importar si son más eficientes (...) reduce artificialmente la oferta, lo que favorecerá a las plantas convencionales (...) como podría ser el caso de la CFE, ya que serán en mayor proporción sus plantas las que determinarían el precio de equilibrio del mercado", establece el texto.

Adicionalmente, la Cofece recomienda al Cenace transparentar las razones por las cuales la caída en el consumo crea inestabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) e indicar los criterios o parámetros bajo los cuales ya no sería necesario aplicar las medidas anunciadas.

"No especifica de qué manera dichas fallas son resultado de la operación de las plantas de generación con base en fuentes renovables y, por lo tanto, no queda claro por qué para solucionar dichos problemas es necesario adoptar medidas para el SEN en general y no acciones puntuales", establece el texto.

Es por eso que para otorgar certidumbre a los generadores que participan en el mercado y a futuras inversiones, es recomendable explicar los criterios técnicos para reanudar las pruebas preoperativas y la entrada en operación de las nuevas centrales renovables, con la finalidad de poder volver a brindar certidumbre en los participantes de mercado.