Critica ´Chicharito´ al técnico David Moyes

"Chicharito" dialogó con Rio Ferdinand en el programa "Locker Room" y no dejó muy bien parado al técnico escocés cuando sustituyó a Alex Ferguson.

"Nunca tuve nada personal con Moyes, pero fue un error que lo trajeran. Fue un error. Fue el primer error, pero todavía los persigue ahora. No por él, no era un mal gerente, pero pensaron que iban a tomar el reemplazo del jefe, de Sir Alex, tan rápido. Es imposible", expresó el mexicano.

Además, Hernández dio la cara por otros compañeros con los que considera que Moyes no estuvo muy acertado.

"Eso cambió carreras que podrían haber sido mejores. Rafael, yo, Welbeck y muchos jugadores que necesitaban irse a jugar. Trajeron a David Moyes y no voy a cuestionar si fue un buen entrenador, pero no entiendo cómo es posible, cuál es la palabra, no humilde, sino ser al menos la mitad de lo que estás teniendo".

"CH14" puntualizó que pocos técnicos pueden compararse con Ferguson, sin embargo, ninguno de los mejores en la actualidad puede ponerse al nivel de quien fue su maestro durante tres años.

"Ni siquiera ahora, incluso con Josep Guardiola, José Mourinho y Jürgen Klopp, ni siquiera están en el mismo nivel del jefe. Están en camino de tratar de llegar ahí, de ser ese tipo de gerentes y podrían llegar allí", resaltó.