Critica caso carretoneros

"Es una verdadera injusticia la que están cometiendo con los carretoneros a los que se pretende obligar a comprar una unidad motriz para continuar dedicándose a la recolección de la basura.

"Es cierto que el municipio está comprando cada vez más camiones pero hay lugares a los que no están llegando para cumplir con su obligación que es la de recoger los deshechos sólidos", dijo el presidente del campesinado en Reynosa, Hilario Barrera Martínez.

"Hablan de 900 gentes que no han regularizado su situación, me refiero a los carretoneros, y la pregunta es qué van a hacer con toda esa gente que no tendrán dinero para sustentar los gastos de sus familias.

"¿Qué es lo que quieren las autoridades, que al no tener con qué comer se pongan a delinquir?

"Creo que hay cosas más prioritarias que deben atenderse como el índice de delincuencia que sigue creciendo a pesar de los ´números alegres´ que se dan.

"Creo que a los carretoneros se les debería permitir que continúen con su actividad por lo menos en los sitios a donde no llegan los camiones que es a los lugares más distantes del primer cuadro de la ciudad", indicó Barrera Martínez.

"Los quieren obligar a comprar una unidad de fuerza motriz, pero cualquier mueble está caro y más para ellos que seguramente apenas les alcanza para mantener a sus familias, para darle de comer a sus animales y para curarlos cuando llegan a enfermar.

"Ahora bien, un caballo no se poncha ni se le acaba la gasolina, esa es una de las grandes ventajas que tienen para realizar la actividad de jalar un carretón con basura.

"Hay camiones que la transportan que van dejando papeles y plásticos por donde pasan y eso lo vemos en la brecha El Becerro.

"Los regidores tienen su sueldo seguro, disfrutan de tranquilidad económica, pero y los carretoneros, también habrían de pensar en ellos y sus familias antes de haber elaborado un reglamento que busca retirarlos del trabajo que por años han realizado, pero bueno, cada cabeza es un mundo pero lo que digo es que se está cometiendo una injusticia con ellos", puntualizó el líder agrario.