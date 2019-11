Critica aspecto físico de compañeras

Hace poco te mostramos una fotos que Lis Vega subió a redes sociales en las que su rostro lucía completamente transformado, tanto que hasta sus fans se mostraron preocupados.

Pero ellos no han sido los únicos en comentar sobre el nuevo aspecto de la actriz y bailarina; Niurka Marcos también compartió su opinión acerca de las cirugías que se ha hecho recientemente Lis Vega y Ninel Conde.

A ver, Lis Vega va a los programas de televisión con unos lentes de este tamaño. ¿Para qué te operaste? ¿Pa´ taparte la jeta? No, esas son cosas que evidentemente son el resultado de una mala decisión, de un problema de autoestima grave.

SON MÁS

JÓVENES QUE ELLA

Imagínate que sientas que no tienes nada que hacer y en vez de irte al cine llames a tu cirujano plástico."

También afirmó que compañeras del espectáculo más jóvenes como Ninel Conde o Lucía Méndez se ven mucho mayores debido a los procedimientos estéticos a los que se han sometido.

A mí lejos de criticarla, me da pena ajena...Yo me hice y me vale madre, pero son menores que yo y se ve bien estiradas..."

Sin embargo, Lis Vega está muy conforme con su aspecto, e incluso ha dicho que está contenta de ahora tener unos labios mucho más carnosos.