Critica AMLO mala relación de México con los E. Unidos

Ciudad de México

El aspirante a la candidatura presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, criticó la mala relación que el actual gobierno mexicano mantiene con Estados Unidos y, por eso, reiteró que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, debe ser renegociado hasta después de las elecciones del 1 de julio.

“No es buena la relación actual, hay muchos desencuentros, ni siquiera pudo ir el presidente Enrique Peña Nieto a Estados Unidos, no quiero opinar sobre quién fue el que canceló la cita, de quién es la culpa, no me quiero meter en eso. Pero es evidente, es de dominio público, que no son buenas las relaciones, no es el mejor momento para llevar a cabo la renegociación del tratado”, indicó.

Tras una reunión con empresarios en Saltillo, Coahuila, rechazó la construcción del muro fronterizo y la persecución contra los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero aseguró que logrará hacer entrar en razón al presidente estadounidense, Donald Trump.

“No queremos muros, no queremos persecución de nuestros paisanos en EU, queremos que se respeten los derechos humanos y queremos que haya cooperación para el desarrollo y vamos a convencer, en su momento, a Donald Trump, lo vamos a hacer entrar en razón, y estoy seguro que lo voy a lograr, por eso es mejor que nos esperemos a después de la elección”, expresó.

En entrevista a medios, López Obrador también se dijo abierto a que si los familiares de los fallecidos en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, le piden una reunión, la aceptará con gusto.

“Si ellos me piden una entrevista (los familiares de los mineros) con mucho gusto, pero hasta ahora no me han buscado. Respeto todos los cuestionamientos que se hacen en este asunto, pero tenemos que garantizar los derechos de todos, respeto el punto de vista de quienes cuestionan a Napoleón Gómez Urrutia”, afirmó.