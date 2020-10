Critica AMLO intromisión de agencias de EU en México en el pasado

Luego de que este viernes iniciara la primera audiencia en contra del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), en Estados Unidos acusado de nexos con el narcotráfico, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar a que se presenten las pruebas, pero criticó la intromisión de agencias de Estados Unidos en México, como la DEA, por lo que los exhortó a hacer una reflexión y autocrítica, y acusó que esta agencia estaba en años anteriores "metida completamente en la Secretaría de Marina (Semar)".

En reunión con medios después de presentar los avances del programa "Sembrando Vida" en esta comunidad, el Ejecutivo federal manifestó que no se debe de permitir que extranjeros intervengan en asuntos que solo corresponden a México, pero agradeció que el presidente de la Unión Americana, Donald Trump brinde apoyo a México en el tema de seguridad, pues señaló que "nosotros vamos a resolver nuestros asuntos, sin injerencia". "Deberían los de la DEA informar sobre su participación en todos estos casos, porque indudablemente ellos convivieron tanto con García Luna como con el general secretario de Defensa del sexenio pasado. "Y ellos no tuvieron responsabilidad, por ejemplo en la introducción de armas del operativo 'Rápido y Furioso' que fue una propuesta un diseño aplicada desde Estados Unidos. ¿Por qué solo se acusa y se involucra a quienes han participado en estos hechos en México y ellos no hacen una autocrítica, una reflexión de toda la intromisión de esas agencias en México? porque sin duda, ellos operaban, entraban con absoluta libertad al país, hacían lo que querían, claro se lo permitían.

"Claro que estuvo muy mal lo que hicieron los gobernantes mexicanos, porque no se debe de permitir que extranjeros intervengan a asuntos que solamente corresponde a los mexicanos. No se cuidó la soberbia de nuestro de nuestro país, y ahora es distinto". Acompañado por el gobernador Alejandro Murat, el presidente López Obrador señaló que la DEA estaba "metida completamente" en sexenios pasados en la Secretaría de Marina. "Le agradezco al presidente Donald Trump porque cuando hemos tenido problemas difíciles, Me ha hablado para decirme te envío ayuda, les apoyamos y le he dicho gracias, nosotros vamos a resolver nuestros asuntos, sin injerencia. Claro, él no lo hace en el plan de quererse meter México, de mandar en México, lo hace para ayudar, para cooperar, cooperar, pero es importante decir que México es un país independiente, soberano.

"¿Qué pasaba? la DEA estaba metida completamente en la Secretaría de Marina. Esto que se está viendo ahora, yo recuerdo que estaba en Tepic, Nayarit en una gira y en la noche hay una masacre desde helicópteros de la Marina, disparan y se habla de que ahí perdió la vida el jefe de este grupo por el que se está acusando al general exsecretario". "Creo que fue en 2016, yo puse en mi Twitter, en el Face, porque me llegó información de que había ametrallado a jóvenes y de que ese no era el procedimiento, el acabar con masacres un problema que se ha originado por la desatención del pueblo. Entonces se le acusa al exsecretario de la muerte del jefe de ese se grupo, es asesinado, acribillado en Tepic, yo estaba ahí y al día siguiente protesté, y no sé, creo que la Marina, y el gobierno federal me contestaron que no había jóvenes y dije en ese entonces que era muy irresponsable abandonar a los jóvenes", agregó.

EU acusa a Cienfuegos de trabajar para cártel

Este viernes en una videoaudiencia que apenas duró cinco minutos, el general Salvador Cienfuegos confirmó que había leído los cargos por los que la Fiscalía de Estados Unidos lo acusa de cuatro delitos, tres de narcotráfico y uno de lavado de dinero. La audiencia de presentación de Cienfuegos Zepeda, seguida vía telefónica por EL UNIVERSAL, inició a las 2:59 de la tarde, hora de Los Ángeles, en la corte federal del Distrito Central de California, y duró cinco minutos, para confirmar que había leído (en español) la acusación en su contra. Se emplazó a una nueva audiencia para el martes 20 de la próxima semana, para debatir las condiciones de su detención y la opción de un paquete de fianza.

Quien fuera secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto seguirá en la cárcel, en el Metropolitan Detention Center, donde fue recluido desde el pasado jueves. Se informó que Cienfuegos contrató al abogado defensor Duane Lyons, de la firma Quinn Emanuel.