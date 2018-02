Critica AMLO gasto presidencial de Peña Nieto

Cd. de México.- Andrés Manuel López Obrador criticó el gasto de la Presidencia de Enrique Peña Nieto, la más costosa que ha tenido el País.



REFORMA dio a conocer que durante los cinco años de la actual Administración, la Presidencia de la República ha gastado 18 mil 520 millones de pesos del dinero de todos los mexicanos, según datos de la Secretaría de Hacienda.



La Presidencia de Peña Nieto ha superado en 23.8 por ciento real lo que se erogó en el sexenio de Felipe Calderón y en 33.7 por ciento en la Administración de Vicente Fox.



Además, con EPN, la Presidencia siempre ha gastado más del presupuesto que le autoriza el Congreso cada año.



Durante un mitin en Querétaro, López Obrador afirmó que son ofensivos los privilegios de los altos funcionarios cuando en el País campea la pobreza y la marginación.



"Hoy vienen en el periódico los gastos de la Presidencia de la República, gastos de miles de millones de pesos, porque no sólo es el sueldo del Presidente y de sus ayudantes, es también mantener al Estado Mayor Presidencial", dijo de pie en el templete bajo la lluvia.



El abanderado de la coalición Morena-PES-PT resumió que, de ganar la elección del 1 de julio, aplicará recortes a los gastos superfluos e implementará una política de austeridad que consistirá en bajar los sueldos de los altos funcionarios, empezando por el del propio Presidente.



"Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldo de los de abajo; van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los marinos. Vamos a aumentar el salario de los trabajadores, va a aumentar también el jornal para los campesinos", ofreció el tabasqueño.



"Vamos a que haya justicia laboral y nos va a alcanzar el presupuesto, porque no sólo es bajar los sueldos, empezando por el sueldo del próximo Presidente. Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto".



López Obrador agregó que acabará con la "parafernalia" que rodea al Presidente, por lo que, reiteró, la Residencia Oficial de Los Pinos pasará a formar parte del patrimonio público del Bosque de Chapultepec para la recreación de los ciudadanos.



También, agregó, el Estado Mayor Presidencial (EMP) dejará de estar al servicio del Presidente y se integrará a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



"Ya no va a haber eso, no ha haber Estado Mayor, lo que está haciendo esa corporación ya no se va a necesitar, porque el Presidente ya no va a andar rodeado de guardaespaldas; el que lucha por la justicia no tiene nada que temer", asentó el ex presidente de Morena.



Acompañado de Ricardo Monreal, defensor del voto de Morena en la primera circunscripción electoral, así como por Tatiana Clouthier, coordinadora de su campaña, y Yeidckol Polevnsky, presidenta del partido, López Obrador adelantó que también eliminará el sistema de pensiones para los ex Presidentes.



El aspirante insistió en que venderá el avión presidencial Boeing 787 Dreamliner, el cual fue adquirido este sexenio a un precio de más de 7 mil millones de pesos, así como toda la flota de aeronaves oficiales utilizadas para el traslado de los funcionarios.



"Vamos a ahorrar. No me voy a subir al avión de Peña, porque no voy a ofender al pueblo de México", agregó.