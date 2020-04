Critica AMLO a partidos por frenar revocación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los "partidos conservadores" que se opusieron a su propuesta de adelantar la votación de la revocación de mandato para empatarla con las elecciones de 2021.

"Me enteré ayer de que rechazaron mi propuesta de adelantar la revocación de mandato. Yo envié esa iniciativa de ley, fue propuesta de nosotros para que se hiciera la revocación de mandato, se llevara a cabo la consulta el año próximo, el mismo día de las elecciones con el propósito de que no cueste. Si van a estar ahí los funcionarios electorales, las mesas, es nada más lo que cuesta una boleta.

"La pregunta es muy sencilla: ¿Quieres que continúe o que renuncie el Presidente de la República? Sí o no. Se raya lo que quiera la gente y así envié yo la iniciativa original y la pospusieron hasta el 22", dijo en su conferencia mañanera.



"Entonces aclarar eso, que conste que lo propuse ayer, votaron en la coordinación política del Senado, no quisieron algunos partidos. No los voy a mencionar, pero desde luego los partidos conservadores no quisieron, ahí se los dejo de tarea que vean qué partidos rechazaron la propuesta".

Grupo REFORMA publicó hoy que una consulta que sólo sería válida con 36 millones de votos fue reactivada ayer por el Presidente en un momento crítico de la epidemia de Covid-19.



El mandatario propuso que la consulta de revocación de mandato, programada para 2022, se adelante para junio de 2021 en coincida con las elecciones de diputados federales y renovación de 15 gubernaturas.



Este miércoles, López Obrador aprovechó para arremeter contra lo que denomina una campaña de calumnias y los frentes que dice se arman en contra suya, en los cuales, afirmó, se usan a famosos artistas y deportistas.



"Ahora que están formando los frentes en contra mía y que hay toda una campaña de calumnias, guerra sucia, mentiras completas, verdades a medias, que además los veo desesperados, no duermen, andan alterados, ya hablamos ayer de cómo ahora se están valiendo de los más famosos, saliendo de aquí ayer Jesús me entrega la lista de los que tienen más seguidores en Twiter y son los artistas, deportistas, tienen hasta 10 millones de seguidores, entonces veo la lista y coincide. Entonces no tarda y sale otro famoso porque ya los de antes ya no les ayudan", acusó.



"Entonces como están así en ese plan, además soltando muchísimo dinero, pagando a los que diseñan la campaña, a los que la implementan, a los que circulan todos los mensajes, entonces para qué tanto enojo si podemos resolver nuestras diferencias con tranquilidad, con serenidad, para eso es la democracia y tenerle confianza al pueblo, que sea la gente la que decida".



Afirmó que el 1 de diciembre tendrá establecidas las bases de la transformación y que los conservadores ya no podrán retrogradar.



"Entonces por qué esperar hasta el 22 si vamos a tener en junio del año próximo elecciones, ya de una vez, yo les digo para el 1 de diciembre es mi compromiso, yo termino de establecer las bases de la transformación, el 1 de diciembre, ya les comento, la última reforma a la Constitución que me importaba muchísimo fue la reforma al cuarto constitucional y ya se aprobó que es toda una revolución pacífica.



"¿Cómo le van a dar marcha atrás a eso? A ver que me lo expliquen, si van a necesitar dos terceras partes de la votación, no es cambiar la Constitución con mayoría simple, es mayoría absoluta. ¿De dónde van a sacar los votos? pero además, ¿quién se va a atrever?", agregó.



Y cuestionó sobre si la gente se dejaría arrebatar los logros alcanzados en su Gobierno.



"Y otra cosa. ¿Se va a dejar la gente arrebatar esas conquistas sociales? No, ya no van a poder retrogradar.



"Por eso estoy contento, estoy tranquilo y no hace falta que yo esté aquí a la fuerza, además qué vale un Presidente, qué vale una autoridad sin apoyo popular, es una hoja seca, es la pura formalidad, es un florero, es un adorno, un Presidente sin consenso, sin apoyo del pueblo", lanzó.