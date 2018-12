Critica AMLO a los ministros

Tuxtla Gutiérrez, Chis.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la suspensión a la Ley de Remuneraciones de servidores públicos concedida anteayer por la Suprema Corte.

Afirmó López Obrador que la SCJN se equivoca al dar entrada a la acción de inconstitucionalidad presentada por la oposición en el Senado, que suspende la aplicación de la Ley de Remuneraciones, para que ningún funcionario gane más que el Ejecutivo.

"Se equivocaron porque no están entendiendo la nueva realidad, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y se olvidan de Juárez, deberían de quitar el retrato de Juárez de la Suprema Corte, porque Juárez decía que el funcionario tendría que aprender a vivir en la justa medianía, entonces para qué tienen a Juárez ahí".

A su arribo al aeropuerto de esta capital, López Obrador dijo que su gobierno será respetuoso de la decisión que tome el máximo tribunal del país, pero sobre todo de lo que señala la Constitución.

"No, nosotros vamos a ser respetuosos de la Constitución del artículo 127 que establece que ningún funcionario puede percibir más que lo que obtiene el Presidente , nosotros nos vamos a ajustar a eso y creo que va a hacer lo mismo el Poder Legislativo".

El Presidente López Obrador lamentó que se viole la Constitución.

Aseguró que si el Poder Judicial resuelve que van a seguir recibiendo "sueldos exagerados, estratosféricos, sueldos de hasta 600 mil pesos mensuales pues están dando un mal ejemplo, quienes deberían impartir justicia".

Reiteró que no es posible que haya funcionarios públicos, habiendo tanta pobreza, dijo, que ganen 600 mil pesos mensuales.

"Es una ofensa al pueblo de México y es un acto de deshonestidad, esos que obtienen esos sueldos no es gente honesta, ni es sensible, ni partidarios de la justicia".

El mandatario viajó a Chiapas para asistir a la toma de posesión del gobernador Rutilio Escandón y por la tarde dará a conocer su plan de energía en la presa de Malpaso.

López Obrador aseguró que tanto el Ejecutivo como el Legislativo se apegarán al mandato constitucional de que ningún funcionario gane más que el Presidente.

"Yo creo que la gente va a exigir que no haya sueldos exagerados, que no haya abusos; vamos a esperar, porque apenas están resolviendo este asunto; ya son mayores de edad y además es un poder independiente que yo tengo que respetar, pero una cosa es respeto legal y otra cosa es que me quede callado", señaló.

OPINA. Reducir salarios en el Presupuesto es romper el pacto democrático del País, aseguró Emilio Álvarez Icaza.

Piden a Morena acatar el fallo de la Corte

El senador sin partido Emilio Álvarez Icaza advirtió a los legisladores de Morena que solo les queda acatar la suspensión de la aplicación de la Ley de Remuneraciones, dictado por la Suprema Corte, y no obligar al Poder Judicial a reducir sus salarios en el Presupuesto de Egresos 2019.

Manifestó que hacer lo contrario, reducir salarios en el Presupuesto, es romper el pacto democrático del País.

Pidió a Morena a acatar, les guste o no, lo que dicta la Corte.

"Lo que toca es respetar el pacto democrático, sería gravísimo que Cámara de Diputados cayera en desacato, porque entonces vamos a la ruptura del pacto democrático y sólo llevamos 8 días del nuevo Gobierno.

"Ya amenazaron a los gobernadores que no quieran Guardia Nacional con llevar el Ejército. La Constitución dice que son los Ministros de la Corte los que determinan la constitucionalidad. Entonces ¿Qué hacemos, sólo van a cumplir la parte de la ley que les gusta?" planteó Álvarez Icaza en entrevista.

Dijo que a los de Morena puede o no gustarles lo que dicta la Corte, y pueden decir que no están de acuerdo.

Sin embargo, dijo, no pueden poner en riesgo el cumplimiento de una sentencia o de una suspensión.

>"Estarían rompiendo el pacto democrático, espero que sus declaraciones (de Monreal) sean producto más de una frustración, que de una posición política de México, si no van a hacer realidad todo aquello del modelo venezolano", expuso el senador.