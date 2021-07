Critica a rapero

DESPECTIVO

Según un video publicado por TMZ, DaBaby alentó a la audiencia a poner las linternas de sus teléfonos celulares en el aire si "no se presentaron hoy con VIH / SIDA o alguna de esas enfermedades mortales de transmisión sexual que te harán morir en dos a tres semanas", entre otros comentarios despectivos sobre el VIH / SIDA y las personas LGBTQ+.

Lipa, de 25 años, se dirigió a sus fans directamente después de que DaBaby, que aparece en su éxito "Levitating", hizo estos comentarios despectivos.

"Estoy sorprendida y horrorizada por los comentarios de DaBaby. Realmente no reconozco a esta como la persona con la que trabajé", escribió en una historia de Instagram.

APOYA A LGTBQ

"Sé que mis fans saben dónde está mi corazón y que estoy al 100 por ciento con la comunidad LGTBQ. Necesitamos unirnos para luchar contra el estigma y la ignorancia en torno al VIH/SIDA", agregó.

Los fanáticos de Lipa le pidieron que reemplace a DaBaby en el remix, que se volvió viral en la radio.

"Si a ella le gustaría reemplazar el verso de DaBaby sobre la levitación, estoy totalmente disponible", comentó la cantante Victoria Monét.

El remix de Lipa, "Levitating", con DaBaby, fue lanzado el 1 de octubre de 2020 y fue un éxito en las listas de popularidad, alcanzando el puesto número 2 en el Billboard Hot 100.

SE DISCULPA

En medio de las críticas por sus comentarios homofóbicos en Rolling Loud Miami, el rapero se afirmó que le sorprendió la reacción "agresiva" del público.

"Les digo que todos lo digirieron mal, pero no voy a mentir, estoy impresionado. Ahora muestren la misma cantidad de apoyo cuando un policía racista mate a uno de nuestros traseros negros".

Luego se disculpó por sus comentarios sobre las personas con VIH/SIDA.

Sin embargo, no llegó a disculparse con la comunidad LGBTQ + en su conjunto. "Pero la comunidad LGBT ... no me estoy tropezando con todos ustedes, ¿verdad?, todos sus negocios son todos sus negocios", agregó.