Critica a hija de Myrka

Aunque Alexa Dellanos, hija de Myrka Dellanos, quitó todas sus fotos sexys por congraciarse con su religión, la verdad es que no tardó en regresar a su red social más atrevida.

Para muestra, la reciente publicación donde se le mira con un bikini dorado. Sin embargo no contaba con la fuerte crítica de la Miss Universo 1996, Alicia Machado, quien le ve un futuro poco halagador.

En la imagen que Alexa posteó se le puede ver que presume su gran busto, su pequeña cintura y sus enormes caderas, todo en un mini bikini dorado, por lo que sus fans de inmediato le mandaron cientos de mensajes que alababan su figura.

Pero quien se atrevió a pensar totalmente lo opuesto fue la Miss Universo, quien escribió sin tapujos lo que pensaba de su escultural ´figura´.

"Pobre muchacha, en lo que pise los ´40´ no me quiero imaginar en el fenómeno que se convertirá, ojalá que lo que trae implantado no resulte con consecuencias secundarias como todo lo que a poco se ha ido descubriendo", señaló Machado.

Y agregó: "La manera en la que la belleza se ha ido desfigurando me da miedo. ¡Que Dios la bendiga!".