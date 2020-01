Critica a gobernadora de Puerto Rico

Una vez más, como sucedió hace algunos meses, Ricky Martin levantó la voz y de manera contundente pidió la renuncia de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, por el mal trabajo que las autoridades han realizado después de los recientes temblores que azotaron a la isla

"Gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, soy Ricky Martin, hace 17 días que la tragedia vuelve a tocar a Puerto Rico y hace 17 días, hay niños, niñas, mujeres, hombres... literalmente viviendo en la calle, durmiendo en el piso, sin un techo, sin estabilidad porque nada avanza, porque nada se concreta, hombres, mujeres, voluntarios del tercer sector, la empresa privada, ellos están haciendo el trabajo que ustedes está obligada hacer...", enunció el cantante que además exigió mayor transparencia en la información.

"A diario me llega información de gente con mucha credibilidad que me dice que usted no tiene el control del pueblo y que usted no es lo suficientemente honesta con nosotros. Los campamentos siguen ahí, los alcaldes siguen ahí, nuestra gente sigue sin un techo durmiendo en el piso, para colmo usted hoy convoca a los medios para que la acompañen y le tiran fotos con los damnificados, pero los medios no le pueden hacer ningún tipo de pregunta. Como usted pretende que nosotros vamos a reaccionar si lo único que queremos es transparencia e información, tenemos preguntas quien nos las va a contestar".

Indignado, Ricky Martin expresó categórico la renuncia inmediata de la gobernadora.

"Entonces lamentablemente la reforma que yo pienso, es que no existen mecanismos jurídicos inmediatos para que usted se largue y todo su equipo y paguen por todo que nos están haciendo sufrir".

Por último, el boricua lanzó una advertencia a Vázquez.

"Pero tengo buenas noticias, en el mes de noviembre vienen las elecciones y yo estoy seguro, seguro que el pueblo se revelará más que nunca. Por eso gobernadora por eso renuncia es más un acto de conciencia, pero para nuestro país sería un acto de justicia fuera onda".

Esta es la segunda vez que la estrella del pop se manifiesta contra un gobernante de Puerto Rico, ya en el pasado 2018, Ricky confesó su descontento contra Ricardo Rosello, que ante la controversia del llamado "escándalo del chat" acabo renunciado en el mes de agosto.

En esta ocasión, el hallazgo de víveres y ayuda que no fueron entregados a los damnificados de los sismos del pasado 28 de diciembre puso en tela de duda el desempeño de Wanda Vázquez, que ha optado por reprimir las manifestaciones en su contra.