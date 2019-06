Cristopher Figuera revela 'secretos' sobre Maduro

El antiguo jefe de Inteligencia de Venezuela, el General Manuel Ricardo Cristopher Figuera, llegó este lunes a Estados Unidos con secretos de Nicolás Maduro, aseguró The Washington Post.



Figuera, quien había estado dos meses escondido y protegido en Colombia, acusó al Gobierno venezolano de negocios ilegales de oro, presencia de células de Hezbolá en Venezuela, y una fuerte influencia de Cuba en Maduro, según el diario estadounidense.



La información difundida el lunes por el Post se basa en declaraciones de destacados opositores venezolanos, funcionarios de EU y 12 horas de entrevistas exclusivas con Figuera, las primeras que concede a un gran medio de comunicación.



Figuera, de 55 años, ha reconocido como Presidente legítimo de su país a Juan Guaidó, aunque sigue siendo de corazón "chavista", pues fue durante una década el jefe de Seguridad del fallecido Presidente Hugo Chávez, el padre de la Venezuela socialista y el mentor de Maduro.



El que fuera jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) dice que no se arrepiente de haberse levantado contra Maduro, pese a que el intento de sacar a éste del poder fracasó y se puso en manos de agentes estadounidenses en Colombia.



El periódico indica que la Oposición y los estadounidenses han celebrado una parcial victoria con la deserción de Figuera, porque evidencia que han sido efectivos y que su esfuerzo se mantiene vigente incluso después del levantamiento.

Figuera dice que su trabajo al frente del SEBIN le hizo ver la "pudredumbre" dentro del Gobierno de Maduro.



Así, denuncia que comenzó a investigar una compañía creada por un asistente del hijo de Maduro que había establecido un monopolio comprando oro barato a mineros del sur del país para venderlo a precios elevados al banco central.



Agrega que también obtuvo información que indicaba que Venezuela operaban grupos irregulares con la protección del Gobierno, entre ellos el colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ayudaría en la defensa en caso de invasión del país.



También se refirió a la presencia de Hezbolá en Maracay, Nueva Esparta y Caracas, presuntamente ligada a "negocios ilícitos para financiar operaciones" en Oriente Medio.



"Descubrí que los casos de narcotráfico y de guerrillas no debían ser tocados", explicó Figuera.



La influencia de Cuba en Venezuela queda reflejada en varias frases del antiguo jefe de Inteligencia: "Raúl (Castro) era como un asesor de Maduro" y "Si (Maduro) estaba en cualquier reunión, podía ser interrumpida si Castro llamaba".



The Washington Post señala que Figuera envió un mensaje a Maduro en abril en el que describía la situación del país como "deplorable" y le sugería que convocara elecciones, pero el Presidente venezolano le llamó "cobarde, derrotista", lo que, según asegura, fue "el punto de quiebre, tenía que actuar".



El ex jefe del SEBIN finalizó diciendo que se arrepiente de algunas de sus acciones, pero no de todas.