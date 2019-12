Cristo de la Paz va, asegura Verástegui

Cd. Victoria, Tam.- Hace un año se dio a conocer a través de diversos medios de comunicación que el actor y productor de cine, Eduardo Verástegui, encabeza un proyecto para construir el Cristo más alto del mundo en esta capital, según los primeros informes el proyecto iniciaría a principios del 2019 sin embargo el empresario aseguró que a pesar de los retrasos la iniciativa sigue en preparación.

"Se lo conté a un amigo periodista pero le dije ´no le digas a nadie´ pero se le salió y de pronto se regó por ahí más de lo que tenía que haberse regado porque no estábamos listos para hacer una conferencia de prensa para anunciarlo, porque no sabíamos ni cuánto iba a costar... los terrenos todavía no los teníamos muy bien medidos, el arquitecto nos había hecho varias propuestas, pero todavía no nos casábamos con una".

La monumental estatua de 77 metros de altura se localizará en la Sierra Madre Oriental, esta será diseñada por el famoso arquitecto Fernando Romero y representará al Cristo en actitud de abrazo con los brazos extendidos, el proyecto incluye una explanada para diez mil personas, una iglesia, un mercado de artesanías, restaurantes, un centro de convenciones, un albergue para peregrinos, un hotel, anfiteatro, teleférico, locales comerciales y estacionamiento.

"Se me vino el nombre de Cristo de la Paz porque al fin del día lo que queremos todos en Tamaulipas y en México, y en el mundo, es paz, esa paz que solamente te la puede dar Dios", mencionó el empresario mantense, "no sabíamos si el hibrido (de inversión) iba a ser entre empresarios y donaciones... o si contratamos a Deloitte y a varias empresas para que nos asesoraran, estábamos en la mitad de todo eso cuando salió ese amigo que le dije ´para ti nada más´, pero no se aguantó".