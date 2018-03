‘Cristo es amor’, dice AMLO en mensaje por Semana Santa

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la candidatura presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, lanzó un mensaje con motivo de la Semana Santa. Afirmó que Cristo es amor y se dijo cristiano en todo el sentido de la palabra.

“Yo, cuando me preguntan de qué religión soy, digo que soy cristiano en el sentido más amplio de la palabra porque Cristo es amor y la justicia es amor”, expresó.

En un video publicado en sus redes sociales recordó que hace poco, el papa Francisco habló de que los no creyentes cuando defienden una causa justa son profundamente humanos y profundamente cristianos, “así me ubico: respetuoso de todas las creencias y también respetuoso de los no creyentes”.

Rememoró al expriista y poeta Carlos Pellicer quien “hablaba de un mundo cristiano, y deseaba, decía él, que no hubiera ni hambre ni miserias en nuestro país y en todas partes”.

Desde Palenque, donde descansa con su familia, López Obrador lanzó un llamado a un diálogo ecuménico, es decir, entre todas las religiones y los no creyentes.

“Pienso que independiente de la religión que se profese podemos dialogar entre todos, se habla del diálogo ecuménico, el diálogo que se lleva a cabo entre las Iglesias cristianas. También del diálogo interreligioso entre las Iglesias cristianas y no cristianas, otras religiones y lo ideal es el diálogo entre religioso y no creyentes, todos debemos dialogar.